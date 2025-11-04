Liberty Latin America Aktie
WKN DE: A2JATY / ISIN: BMG9001E1286
|
04.11.2025 07:01:06
Ausblick: Liberty Latin America öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Liberty Latin America öffnet am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,024 USD. Im Vorjahresquartal waren -2,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,09 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 0,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,09 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -2,817 USD je Aktie, gegenüber -3,310 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 4,43 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 4,46 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
