Ausblick: Life360 öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Life360 wird sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,167 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten ein Plus von 28,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 119,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 92,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,871 USD im Vergleich zu -0,060 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 475,8 Millionen USD, gegenüber 371,5 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at