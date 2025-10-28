Life360 Aktie
Erste Schätzungen: Life360 präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Life360 wird voraussichtlich am 11.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
3 Analysten schätzen, dass Life360 für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,166 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,090 USD je Aktie erwirtschaftet.
Life360 soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 119,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 28,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 92,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,871 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,060 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 475,8 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 371,5 Millionen USD waren.
