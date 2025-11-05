Ausblick: LifeMD präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

LifeMD veröffentlicht am 06.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,044 USD gegenüber -0,140 USD im Vorjahresquartal.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 62,1 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 16,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 53,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,133 USD je Aktie, gegenüber -0,530 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 253,1 Millionen USD. Im Vorjahr waren 212,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at