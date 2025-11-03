Ausblick: Lifevantage vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Lifevantage wird am 04.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,190 USD aus. Im letzten Jahr hatte Lifevantage einen Gewinn von 0,140 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 15,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 54,7 Millionen USD gegenüber 47,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,02 USD im Vergleich zu 0,750 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 232,0 Millionen USD, gegenüber 228,5 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at