Lifeway Foods Aktie
WKN: 925083 / ISIN: US5319141090
|
11.11.2025 07:01:06
Ausblick: Lifeway Foods vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Lifeway Foods stellt am 12.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,280 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Lifeway Foods 0,190 USD je Aktie erwirtschaftet.
Lifeway Foods soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 55,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 1,06 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,600 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 210,0 Millionen USD, gegenüber 186,8 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
