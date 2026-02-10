Ausblick: Lightpath Technologies A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Lightpath Technologies A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,038 USD. Das entspräche einem Gewinn von 45,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,070 USD erwirtschaftet wurden.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 101,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 7,4 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 15,0 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,130 USD aus. Im Vorjahr waren -0,720 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 61,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 37,2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at