LINK Mobility Group Aktie
WKN DE: A2QFJZ / ISIN: NO0010894231
|
04.11.2025 07:01:06
Ausblick: LINK Mobility Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
LINK Mobility Group wird am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,202 NOK. Im Vorjahresquartal waren 0,070 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,72 Milliarden NOK – das wäre ein Zuwachs von 3,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,66 Milliarden NOK umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,17 NOK, gegenüber 1,44 NOK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 7,21 Milliarden NOK, nachdem im Vorjahr 6,99 Milliarden NOK generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
