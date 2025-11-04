Ausblick: LINK Mobility Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

LINK Mobility Group wird am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,202 NOK. Im Vorjahresquartal waren 0,070 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,72 Milliarden NOK – das wäre ein Zuwachs von 3,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,66 Milliarden NOK umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,17 NOK, gegenüber 1,44 NOK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 7,21 Milliarden NOK, nachdem im Vorjahr 6,99 Milliarden NOK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at