Lion CorpShs Aktie
WKN: 858569 / ISIN: JP3965400009
|
07.11.2025 07:01:06
Ausblick: Lion gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Lion wird am 07.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 35,78 JPY. Im Vorjahresquartal waren 9,91 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Lion 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 104,53 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 1,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Lion 102,53 Milliarden JPY umsetzen können.
Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 92,63 JPY je Aktie, gegenüber 76,51 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 417,20 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 412,94 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lion CorpShsmehr Nachrichten
|
07.11.25
|Ausblick: Lion gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
23.10.25
|Erste Schätzungen: Lion stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Lion präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
24.07.25
|Erste Schätzungen: Lion informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Lion CorpShsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Lion CorpShs
|8,55
|0,59%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.