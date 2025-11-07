Ausblick: Lion gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Lion wird am 07.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 35,78 JPY. Im Vorjahresquartal waren 9,91 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Lion 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 104,53 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 1,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Lion 102,53 Milliarden JPY umsetzen können.

Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 92,63 JPY je Aktie, gegenüber 76,51 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 417,20 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 412,94 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at