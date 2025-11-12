Ausblick: LiqTech International stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

LiqTech International lädt am 13.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -0,180 USD. Das entspräche einem Gewinn von 63,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,490 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 4,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 61,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust von -0,830 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,640 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 19,2 Millionen USD, gegenüber 14,6 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at