Ausblick: Littelfuse stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Littelfuse lässt sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Littelfuse die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,80 USD. Dies würde einem Zuwachs von 20,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Littelfuse 2,32 USD je Aktie vermeldete.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 9,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 567,4 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Littelfuse für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 622,9 Millionen USD aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 10,38 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 4,00 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,38 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 2,19 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at