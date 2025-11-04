Ausblick: Livanova legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Livanova wird am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,919 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 53,17 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,600 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Plus von 7,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 342,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 318,1 Millionen USD umgesetzt.

Die Schätzungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,76 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,16 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 1,37 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,25 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at