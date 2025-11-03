Ausblick: Live Nation Entertainment veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Live Nation Entertainment gibt am 04.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

17 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,32 USD gegenüber 1,66 USD im Vorjahresquartal.

19 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 12,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7,65 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Live Nation Entertainment für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 8,64 Milliarden USD aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,736 USD, wohingegen im Vorjahr noch 2,74 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 22 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 25,54 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 23,16 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at