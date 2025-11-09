Liveperson Aktie
WKN DE: A41K8H / ISIN: US5381463091
|
09.11.2025 07:01:06
Ausblick: Liveperson zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Liveperson präsentiert am 10.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -2,300 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Liveperson noch -4,800 USD je Aktie verloren.
3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 57,1 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 23,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 74,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -6,700 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -22,650 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 235,9 Millionen USD aus im Gegensatz zu 312,5 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
