WKN DE: A41K8H / ISIN: US5381463091

09.11.2025 07:01:06

Ausblick: Liveperson zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Liveperson präsentiert am 10.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -2,300 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Liveperson noch -4,800 USD je Aktie verloren.

3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 57,1 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 23,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 74,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -6,700 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -22,650 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 235,9 Millionen USD aus im Gegensatz zu 312,5 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Aktien in diesem Artikel

Liveperson Inc Registered shs 4,74 3,72% Liveperson Inc Registered shs

Börse aktuell - Live Ticker

Shutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich den Handel am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt werden ebenso wieder mutiger. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

