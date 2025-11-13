Ausblick: LM Funding America zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

LM Funding America wird sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,395 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -2,410 USD je Aktie erzielt worden.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 98,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,3 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,5 Millionen USD aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,615 USD, gegenüber -5,020 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 9,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 11,0 Millionen USD generiert wurden.

