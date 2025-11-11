Ausblick: Loar legt Quartalsergebnis vor

Loar stellt am 12.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,217 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,090 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 21,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 125,5 Millionen USD gegenüber 103,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,853 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,240 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 492,2 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 402,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

