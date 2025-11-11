Loblaw Companies LtdShs Aktie

WKN: 853286 / ISIN: CA5394811015

<
11.11.2025 07:01:06

Ausblick: Loblaw Companies präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Loblaw Companies wird sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,679 CAD aus. Im letzten Jahr hatte Loblaw Companies einen Gewinn von 0,640 CAD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll Loblaw Companies im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 19,39 Milliarden CAD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,54 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 4,62 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,40 CAD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,76 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 64,88 Milliarden CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 61,01 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

