Ausblick: LPL Financial präsentiert Quartalsergebnisse

LPL Financial äußert sich am 30.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 4,49 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 3,39 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll LPL Financial nach den Prognosen von 5 Analysten 4,35 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 40,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,11 Milliarden USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 16 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 18,86 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 14,03 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 16,53 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 12,39 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at