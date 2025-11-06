Lumax Industries Aktie
Ausblick: Lumax Industries präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Lumax Industries gibt am 07.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 51,10 INR gegenüber 30,25 INR im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 19,14 Prozent auf 9,67 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Lumax Industries noch 8,12 Milliarden INR umgesetzt.
Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 181,25 INR im Vergleich zu 149,67 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 39,43 Milliarden INR, gegenüber 33,60 Milliarden INR ein Jahr zuvor.
