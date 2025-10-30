Ausblick: Lumen Technologies verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Lumen Technologies veröffentlicht am 30.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,260 USD. Dies würde einen Verlust von 73,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Lumen Technologies -0,150 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll Lumen Technologies 10 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3,04 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 5,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Lumen Technologies 3,22 Milliarden USD umsetzen können.

Der Ausblick von 9 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,827 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,060 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 12 Analysten auf durchschnittlich 12,35 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 13,11 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at