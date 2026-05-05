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WKN: 888353 / ISIN: US5543821012

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Macerich legt Quartalsergebnis vor

Macerich stellt am 06.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,105 USD. Dies würde einen Gewinn von 47,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Macerich -0,200 USD je Aktie vermeldete.

Im abgelaufenen Quartal soll Macerich nach den Prognosen von 9 Analysten im Schnitt 233,1 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 7,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 250,8 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,151 USD, gegenüber -0,780 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 976,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,02 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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