Ausblick: Madrigal Pharmaceuticals stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Madrigal Pharmaceuticals gibt am 04.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS gehen 16 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -2,288 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Madrigal Pharmaceuticals noch -4,920 USD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite soll Madrigal Pharmaceuticals 16 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 245,7 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 295,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Madrigal Pharmaceuticals 62,2 Millionen USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -9,519 USD, während im vorherigen Jahr noch -21,900 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 876,8 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 180,1 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at