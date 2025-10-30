Magna Aktie
Ausblick: Magna präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Magna wird am 31.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 15 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,74 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,29 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Magna nach den Prognosen von 13 Analysten 14,43 Milliarden CAD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,02 Milliarden CAD umgesetzt worden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,26 CAD, wohingegen im Vorjahr noch 4,82 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 57,75 Milliarden CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 58,69 Milliarden CAD waren.
