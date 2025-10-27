Ausblick: Mahindra Mahindra Financial Services stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Mahindra Mahindra Financial Services wird am 28.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 3,98 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 30,07 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 3,06 INR je Aktie erzielt worden waren.

11 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 49,37 Prozent auf 22,68 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 44,79 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 35 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 19,97 INR, gegenüber 17,82 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 27 Analysten auf durchschnittlich 95,92 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 186,11 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at