Ausblick: Mahindra Mahindra präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Mahindra Mahindra wird am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 11 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,347 USD je Aktie gegenüber 0,340 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 23 Analysten ein Minus von 15,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,82 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,50 Milliarden USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 32 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,35 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,37 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 37 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 15,60 Milliarden USD, gegenüber 18,59 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at