WKN: 894315 / ISIN: CA5609091031

07.09.2025 07:01:06

Ausblick: Major Drilling Group International stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Major Drilling Group International wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.09.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.07.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,200 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Major Drilling Group International 0,190 CAD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 21,31 Prozent auf 230,5 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Major Drilling Group International noch 190,0 Millionen CAD umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,720 CAD, gegenüber 0,320 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 876,0 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 727,6 Millionen CAD generiert wurden.

