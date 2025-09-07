MamaMancini's Holdings Aktie
WKN DE: A2QBSG / ISIN: US56146T1034
|
07.09.2025 07:01:06
Ausblick: MamaMancinis informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
MamaMancinis wird am 08.09.2025 die Bücher zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,023 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte MamaMancinis noch 0,030 USD je Aktie eingenommen.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 33,6 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 18,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,160 USD je Aktie, gegenüber 0,090 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 142,2 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 123,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MamaMancini's Holdings Incmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: MamaMancinis informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
02.06.25
|Ausblick: MamaMancinis stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
07.04.25
|Ausblick: MamaMancinis legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu MamaMancini's Holdings Incmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|MamaMancini's Holdings Inc
|9,44
|0,43%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktzahlen: ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Gewinnmitnahmen an den US-Börsen -- Handel in Asien endet mit Aufschlägen
Der heimische Aktienmarkt verbuchte am Freitag Verluste. Der deutsche Leitindex gab nach. Die US-Börsen zeigten sich nach neuen Bestmarken schwächer. In Fernost dominierten die Käufer.