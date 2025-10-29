Ausblick: Manappuram Finance stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Manappuram Finance wird sich am 30.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,25 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,75 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Minus von 47,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 13,73 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 26,37 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 13 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 16,76 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 14,22 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 60,69 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 100,07 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at