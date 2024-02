Ausblick: Mandalay Resources öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Mandalay Resources präsentiert in der am 22.02.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,070 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 16,67 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,060 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 20,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 50,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 41,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Gewinn von 0,080 USD je Aktie, gegenüber 0,330 CAD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 172,3 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 246,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at