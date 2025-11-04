MannKind Aktie
Ausblick: MannKind stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
MannKind lässt sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird MannKind die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,019 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten einen Zuwachs von 14,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 80,2 Millionen USD gegenüber 70,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,093 USD, gegenüber 0,100 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 321,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 285,5 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
