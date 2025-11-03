Ausblick: Marathon Petroleum stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Marathon Petroleum lässt sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Marathon Petroleum die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 18 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 3,15 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Marathon Petroleum 1,87 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 33,45 Milliarden USD aus – eine Minderung von 4,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Marathon Petroleum einen Umsatz von 34,93 Milliarden USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 10,08 USD, gegenüber 10,08 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 131,84 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 138,52 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at