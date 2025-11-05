Maravai LifeSciences a Aktie
WKN DE: A2QHK8 / ISIN: US56600D1072
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Maravai LifeSciences A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Maravai LifeSciences A gibt am 06.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
11 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,082 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,700 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 11 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 49,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 24,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 65,2 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,325 USD, wohingegen im Vorjahr noch -1,050 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 192,0 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 259,2 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
