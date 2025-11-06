Marcus & Millichap Aktie
|
06.11.2025 07:01:06
Ausblick: Marcus Millichap mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Marcus Millichap wird am 07.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,005 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll Marcus Millichap im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 193,8 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 168,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 15,01 Prozent gesteigert.
Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,170 USD je Aktie, gegenüber -0,320 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 764,3 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 696,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Analysen zu Marcus & Millichap Incmehr Analysen
