Ausblick: Markel verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Markel äußert sich am 29.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 24,02 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 66,25 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Markel in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 18,69 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 3,75 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 4,61 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 98,08 USD, gegenüber 199,32 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 16,75 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 16,62 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

