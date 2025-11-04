Marriott Vacations Worldwide Aktie
Ausblick: Marriott Vacations Worldwide vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Marriott Vacations Worldwide lädt am 05.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.
9 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,62 USD aus. Im letzten Jahr hatte Marriott Vacations Worldwide einen Gewinn von 2,12 USD je Aktie eingefahren.
Marriott Vacations Worldwide soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,31 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,31 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 6,77 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 5,61 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 5,08 Milliarden USD, gegenüber 4,97 Milliarden USD im Vorjahr.
