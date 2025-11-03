Ausblick: Marriott zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Marriott lädt am 04.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

21 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,38 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,07 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Marriott in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,27 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 6,46 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 6,26 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 24 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 10,04 USD je Aktie, gegenüber 8,33 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 18 Analysten durchschnittlich auf 26,26 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 25,10 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at