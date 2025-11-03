Marriott Aktie

Marriott für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 913070 / ISIN: US5719032022

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
03.11.2025 07:01:06

Ausblick: Marriott zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Marriott lädt am 04.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

21 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,38 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,07 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Marriott in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,27 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 6,46 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 6,26 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 24 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 10,04 USD je Aktie, gegenüber 8,33 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 18 Analysten durchschnittlich auf 26,26 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 25,10 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Marriott Inc.mehr Nachrichten