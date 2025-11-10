Ausblick: MARUI GROUP gewährt Anlegern Blick in die Bücher

MARUI GROUP öffnet am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,397 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,430 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll MARUI GROUP im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 442,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 430,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 2,68 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,14 USD, gegenüber 1,88 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 1,84 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,67 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at