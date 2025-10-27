MARUI GROUP Aktie
WKN: 917589 / ISIN: US5738143081
|
27.10.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: MARUI GROUP stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
MARUI GROUP präsentiert voraussichtlich am 11.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,397 USD gegenüber 0,430 USD im Vorjahresquartal.
5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,68 Prozent auf 442,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 430,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,14 USD, gegenüber 1,88 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 1,84 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,67 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
