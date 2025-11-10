Ausblick: MARUI GROUP zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

MARUI GROUP öffnet am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 29,23 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte MARUI GROUP noch 31,75 JPY je Aktie eingenommen.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 1,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 64,25 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei MARUI GROUP für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 65,29 Milliarden JPY aus.

9 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 158,59 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 143,24 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 273,47 Milliarden JPY, gegenüber 254,39 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at