Erste Schätzungen: MARUI GROUP veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

MARUI GROUP präsentiert in der voraussichtlich am 11.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 29,23 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 7,94 Prozent verringert. Damals waren 31,75 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll MARUI GROUP nach den Prognosen von 5 Analysten 65,29 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 1,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 64,25 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 158,59 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 143,24 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 273,47 Milliarden JPY, gegenüber 254,39 Milliarden JPY im Vorjahr.

