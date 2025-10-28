Ausblick: Masco mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Masco wird am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 21 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,03 USD je Aktie gegenüber 0,770 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 19 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 1,97 Prozent auf 1,94 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Masco noch 1,98 Milliarden USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 22 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,05 USD je Aktie, gegenüber 3,76 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 19 Analysten durchschnittlich bei 7,63 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 7,83 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at