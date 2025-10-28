Masco Aktie
WKN: 856632 / ISIN: US5745991068
|
28.10.2025 07:01:06
Ausblick: Masco mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Masco wird am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Prognosen von 21 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,03 USD je Aktie gegenüber 0,770 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 19 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 1,97 Prozent auf 1,94 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Masco noch 1,98 Milliarden USD umgesetzt.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 22 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,05 USD je Aktie, gegenüber 3,76 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 19 Analysten durchschnittlich bei 7,63 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 7,83 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Masco Corp.mehr Nachrichten
|
29.10.25
|S&P 500-Titel Masco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Masco-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
28.10.25
|Ausblick: Masco mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.10.25
|S&P 500-Wert Masco-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Masco-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
15.10.25
|S&P 500-Papier Masco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Masco-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
14.10.25
|Erste Schätzungen: Masco vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
08.10.25
|S&P 500-Wert Masco-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Masco von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
01.10.25
|S&P 500-Titel Masco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Masco-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
24.09.25
|S&P 500-Titel Masco-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Masco-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
Analysen zu Masco Corp.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Masco Corp.
|55,82
|-4,94%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf EZB-Zinsentscheid: ATX im Plus -- DAX stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendiert. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.