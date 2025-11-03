Ausblick: MasterBrand präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

MasterBrand wird sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,360 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte MasterBrand ein EPS von 0,220 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll MasterBrand mit einem Umsatz von insgesamt 678,6 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 718,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5,50 Prozent verringert.

Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,12 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,960 USD einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 2,68 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 2,70 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at