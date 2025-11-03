MasterBrand Aktie

MasterBrand für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DVW8 / ISIN: US57638P1049

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: MasterBrand präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

MasterBrand wird sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,360 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte MasterBrand ein EPS von 0,220 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll MasterBrand mit einem Umsatz von insgesamt 678,6 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 718,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5,50 Prozent verringert.

Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,12 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,960 USD einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 2,68 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 2,70 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen weisen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

