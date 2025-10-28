Materion Aktie
Ausblick: Materion zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Materion wird sich am 29.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.
Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,41 USD je Aktie gegenüber 1,07 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 1,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 436,6 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 442,6 Millionen USD aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,51 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,280 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,74 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,69 Milliarden USD waren.
