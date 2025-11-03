Matson Aktie

WKN DE: A1J0SW / ISIN: US57686G1058

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: Matson legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Matson lädt am 04.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,25 USD. Im Vorjahresquartal waren 5,89 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 12,95 Prozent auf 837,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 962,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,59 USD, gegenüber 13,93 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 3,24 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,42 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

