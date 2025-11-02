Max Ventures and Industries Aktie

Max Ventures and Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AHQW / ISIN: INE154U01015

02.11.2025 07:01:06

Ausblick: Max Ventures and Industries legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Max Ventures and Industries wird am 03.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,200 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Max Ventures and Industries noch -0,090 INR je Aktie verloren.

Im abgelaufenen Quartal soll Max Ventures and Industries nach der Prognose von 1 Analyst 606,0 Millionen INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 14,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 527,8 Millionen INR umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,400 INR, gegenüber 1,70 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 2,13 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,60 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

