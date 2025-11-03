Ausblick: Mayville Engineering Company zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Mayville Engineering Company lässt sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Mayville Engineering Company die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

4 Analysten schätzen, dass Mayville Engineering Company für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,019 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,140 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Mayville Engineering Company 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 139,9 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 3,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Mayville Engineering Company 135,4 Millionen USD umsetzen können.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,127 USD je Aktie, gegenüber 1,24 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 539,2 Millionen USD. Im Vorjahr waren 581,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

