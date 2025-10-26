Mazagon Dock Shipbuilders Aktie
WKN DE: A40Z0Y / ISIN: INE249Z01020
26.10.2025 07:01:06
Ausblick: Mazagon Dock Shipbuilders präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Mazagon Dock Shipbuilders wird am 27.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.
1 Analyst schätzt, dass Mazagon Dock Shipbuilders für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 16,80 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 14,51 INR je Aktie erwirtschaftet.
1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 12,00 Prozent auf 30,88 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 27,57 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 64,94 INR aus. Im Vorjahr waren 59,83 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 129,86 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 114,32 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
|
|
|
