Ausblick: McGraw Hill präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

McGraw Hill veröffentlicht am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

12 Analysten schätzen, dass McGraw Hill für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,387 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,700 USD je Aktie erwirtschaftet.

11 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 6,74 Prozent auf 642,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 688,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,09 USD, gegenüber -0,450 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 2,01 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,10 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

