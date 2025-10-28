Ausblick: MediaAlpha A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

MediaAlpha A wird sich am 29.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,119 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,170 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll MediaAlpha A 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 284,1 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 9,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte MediaAlpha A 259,1 Millionen USD umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,033 USD, gegenüber 0,310 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 1,09 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 864,7 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at