MediaAlph a Aktie
WKN DE: A2QFUP / ISIN: US58450V1044
|
28.10.2025 07:01:06
Ausblick: MediaAlpha A gewährt Anlegern Blick in die Bücher
MediaAlpha A wird sich am 29.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.
8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,119 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,170 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite soll MediaAlpha A 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 284,1 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 9,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte MediaAlpha A 259,1 Millionen USD umsetzen können.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,033 USD, gegenüber 0,310 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 1,09 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 864,7 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
