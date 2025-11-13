MediPharm Labs Aktie

MediPharm Labs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N7AA / ISIN: CA58504D1006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
13.11.2025 07:01:06

Ausblick: MediPharm Labs stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

MediPharm Labs veröffentlicht am 13.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal -0,003 CAD. Dies würde einen Gewinn von 70,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem MediPharm Labs -0,010 CAD je Aktie vermeldete.

1 Analyst geht beim Umsatz von 12,4 Millionen CAD – das würde einem Zuwachs von 26,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 9,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,015 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,030 CAD einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 48,3 Millionen CAD aus, nachdem im Vorjahr 42,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu MediPharm Labs Corp Registered Shsmehr Nachrichten

Analysen zu MediPharm Labs Corp Registered Shsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

MediPharm Labs Corp Registered Shs 0,04 0,00% MediPharm Labs Corp Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Märkte in Fernost mehrheitlich höher
An Asiens Börsen geht es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen