Ausblick: MediPharm Labs stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

MediPharm Labs veröffentlicht am 13.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal -0,003 CAD. Dies würde einen Gewinn von 70,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem MediPharm Labs -0,010 CAD je Aktie vermeldete.

1 Analyst geht beim Umsatz von 12,4 Millionen CAD – das würde einem Zuwachs von 26,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 9,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,015 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,030 CAD einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 48,3 Millionen CAD aus, nachdem im Vorjahr 42,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at